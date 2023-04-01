Чотири компоненти. В "Укренерго" назвали необхідне для підготовки до наступної зими

Кудрицький повідомив, що для підготовки країни потрібно чотири ключових компоненти, а саме:

фізичний захист енергооб’єктів,

відновлення генерації,

обладнання;

фінанси.

"Ми активно готуємося до наступної зими та приймаємо рішення, які дозволять захистити наші об’єкти. І ми дуже вдячні Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, з яким ми співпрацюємо у цьому, щоб захистити магістральну інфраструктуру та критично важливі енергооб’єкти", - повідомив глава.

Він заявив, що план компанії полягає у тому, щоб встигнути до наступного опалювального сезону суттєво підсилити захист об’єктів, тобто інженерні укріплення, та зробити підстанції більш стійкими до ворожих ударів.

"Окрім фізичного захисту об’єктів також це відновлення генерації - гідро, теплоелектростанцій, підготовка теплоелектроцентралей до зими", - додав Кудрицький.

Він також наголосив, що важливо також законтрактувати та привезти в Україну достатню кількість обладнання, яке необхідне для ремонту мереж та електростанцій.

Також, за його словами, важлива наявність грошей для того, щоб ремонтувати пошкоджені енергооб’єкти, підстанції та мережі.

"Ці ключові компоненти мають бути присутніми для того, щоб ми підготувалися і пройшли наступну зиму без таких стресів і таких масштабних відключень, які були минулого сезону", - підсумував глава "Укренерго".

Нагадаємо, Україна хоче децентралізувати генерацію енергетики до наступної зими.

Раніше ми повідомляли, що профіцит генерації в енергосистемі дає Україні можливість експортувати електроенергію.

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