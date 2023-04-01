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Четыре компонента. В "Укрэнерго" назвали необходимое для подготовки к следующей зиме

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (facebook. com vladimir kudrytskyi)
Автор: Карина Левицкая

Чтобы подготовить страну к следующей зиме или возможным террористическим атакам, нужно четыре ключевых компонента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время телемарафона.

Кудрицкий сообщил, что для подготовки страны требуется четыре ключевых компонента, а именно:

  • физическая защита энергообъектов,
  • восстановление генерации,
  • оборудование;
  • деньги.

"Мы активно готовимся к следующей зиме и принимаем решения, которые позволят защитить наши объекты. И мы очень благодарны Государственному агентству по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, с которым мы сотрудничаем в том, чтобы защитить магистральную инфраструктуру и критически важные энергообъекты", - сообщил глава.

Он заявил, что план компании состоит в том, чтобы успеть к следующему отопительному сезону существенно усилить защиту объектов, то есть инженерные укрепления, и сделать подстанции более устойчивыми к вражеским ударам.

"Помимо физической защиты объектов также это восстановление генерации - гидро, теплоэлектростанций, подготовка теплоэлектроцентралей к зиме", - добавил Кудрицкий.

Он также подчеркнул, что важно законтрактовать и привезти в Украину достаточное количество оборудования, которое необходимо для ремонта сетей и электростанций.

Также, по его словам, важно наличие денег для того, чтобы ремонтировать поврежденные энергообъекты, подстанции и сети.

"Эти ключевые компоненты должны присутствовать для того, чтобы мы подготовились и прошли следующую зиму без таких стрессов и таких масштабных отключений, которые были в прошлом сезоне", - подытожил глава "Укрэнерго".

Напомним, Украина хочет децентрализовать генерацию энергетики к следующей зиме.

Ранее мы сообщали, что профицит генерации в энергосистеме позволяет Украине экспортировать электроэнергию.

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