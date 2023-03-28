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Профіцит генерації в енергосистемі дає Україні можливість експортувати електроенергію, - Галущенко

Новость на русском →
Вівторок 28 березня 2023 13:19
Профіцит генерації в енергосистемі дає Україні можливість експортувати електроенергію, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна може експортувати до Європи надлишок електроенергії, що дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики Германа Галущенка.

"Зараз ми маємо профіцит генерації в енергосистемі, тому є можливість для експорту електроенергії до європейських країн. Це взаємовигідний процес, оскільки Європа може отримувати електроенергію за прийнятними цінами, а українські генеруючі компанії можуть заробляти кошти", - сказав він.

Галущенко зазначив, що доходи з експорту електроенергії можна використати для відновлення потужностей української енергосистеми.

Також він додав, що для України дуже важливе рішення ENTSO-E щодо збільшення можливостей для імпорту та експорту електроенергії між Україною та Євросоюзом.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з енергетики та житлово-комунальних послуг виступив за поновлення експорту електроенергії.

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Герман Галущенко Електроенергія
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