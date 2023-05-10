Чотири елементи: Кулеба розповів, що Україна може запропонувати Латинській Америці

Перший елемент

Як пояснив глава МЗС, першим елементом відповідної пропозиції є продовольство. Попри те, що більшість латиноамериканських країн є агропромисловими, всі вони потребують продовольства і поки що не захищені від продовольчої кризи.

"За даними сільськогосподарської та продовольчої організації ООН, дефіцит продовольства в регіоні щорічно становитиме 10% від актуальних потреб. Україна як надійний партнер та гарант глобальної продовольчої безпеки готова розширяти постачання, повертати втрачені позиції та виходити на нові ринки - там, де ми потрібні", - заявив Кулеба.

Другий

За його словами, також пропозиція включає високоосвічені кадри. За останні 10-15 років Україна готувала для латиноамериканських країн по 600-700 кваліфікованих фахівців щорічно.

"Важливо поновити та посилити цей вектор роботи. Українські професіонали у світі - це наша інтелектуальна додана вартість, яка зміцнює співпрацю та авторитет України на міжнародній арені", - зауважив міністр.

Третій

Глава МЗС нагадав і про українське технологічне обладнання для стрімкого розвитку латиноамериканських індустрій.

"Всі континентальні та окремі острівні країни Латинської Америки мають розвинену гірничодобувну галузь, яка потребує обладнання та устаткування. Ми завжди були одними з традиційних постачальників енергетичного обладнання для ГЕС і ТЕС: турбін, трансформаторів, генераторів", - повідомив Кулеба.

Він зазначив, що Україна повертатиме свої позиції на цих ринках та розширюватиме номенклатуру постачань і це "буде основою взаємовигідного партнерства, яке економічно посилює Україну і наших латиноамериканських колег".

Четвертий

Міністр підкреслив, що більшість країн Латинської Америки цікавить наш досвід та досягнення світового рівня у цифровізації, кібербезпеці, IT та у креативних індустріях.

Загалом, за словами глави МЗС все це не єдині можливі галузі співпраці. Оскільки в окремих сегментах деякі країни регіону володіють власними найпередовішими технологіями, зокрема, в ядерній енергетиці, глибоководному видобутку вуглеводнів, інформатизації банківської сфери.

"Низка країн приділяє увагу прискореному розвитку наукомістких галузей, де співпрацю з нами також радо вітають: космічній, авіабудівній, суднобудівній, автомобілебудівній, виробництву медичного обладнання та інструментів", - додав Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вирушив з візитом до Гватемали, де візьме участь у Раді міністрів Асоціації Карибських держав.

Ця поїздка історична з трьох причин: перший в історії візит глави МЗС України до Гватемали, перша в історії участь в Раді міністрів АКД, перший за десять років візит глави МЗС України до Латинської Америки.

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