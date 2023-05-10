Четыре элемента: Кулеба рассказал, что Украина может предложить Латинской Америке

Первый элемент

Как пояснил глава МИД, первым элементом соответствующего предложения является продовольствие. Несмотря на то, что большинство латиноамериканских стран являются агропромышленными, все они нуждаются в продовольствии и пока не защищены от продовольственного кризиса.

"По данным сельскохозяйственной и продовольственной организации ООН, дефицит продовольствия в регионе будет ежегодно составлять 10% от актуальных потребностей. Украина как надежный партнер и гарант глобальной продовольственной безопасности готова расширять поставки, возвращать утраченные позиции и выходить на новые рынки - там, где мы нужны", - заявил Кулеба.

Второй

По его словам, также предложение включает в себя высокообразованные кадры. За последние 10-15 лет Украина готовила для латиноамериканских стран по 600-700 квалифицированных специалистов ежегодно.

"Важно обновить и усилить этот вектор работы. Украинские профессионалы в мире - наша интеллектуальная добавленная стоимость, которая укрепляет сотрудничество и авторитет Украины на международной арене", - отметил министр.

Третий

Глава МИД напомнил и об украинском технологическом оборудовании для стремительного развития латиноамериканских индустрий.

"Все континентальные и отдельные островные страны Латинской Америки имеют развитую горнодобывающую отрасль, которая нуждается в оборудовании и оборудовании. Мы всегда были одними из традиционных поставщиков энергетического оборудования для ГЭС и ТЭС: турбин, трансформаторов, генераторов", - сообщил Кулеба.

Он отметил, что Украина будет возвращать свои позиции на этих рынках и расширять номенклатуру поставок и это "будет основой взаимовыгодного партнерства, экономически усиливающего Украину и наших латиноамериканских коллег".

Четвертый

Министр подчеркнул, что большинство стран Латинской Америки интересуют наш опыт и достижение мирового уровня в цифровизации, кибербезопасности, IT и креативных индустриях.

В целом, по словам главы МИД, все это не единственные возможные области сотрудничества. Поскольку в отдельных сегментах некоторые страны региона обладают собственными передовыми технологиями, в частности, в ядерной энергетике, глубоководной добыче углеводородов, информатизации банковской сферы.

"Ряд стран уделяет внимание ускоренному развитию наукоемких отраслей, где сотрудничество с нами также рад приветствуют: космической, авиастроительной, судостроительной, автомобилестроительной, производству медицинского оборудования и инструментов", - добавил Кулеба.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отправился с визитом в Гватемалу , где примет участие в Совете министров Ассоциации Карибских государств.

Эта поездка историческоая по трем причинам: первый в истории визит главы МИД Украины в Гватемалу, первое в истории участие в Совете министров АКГ, первый за десять лет визит главы МИД Украины в Латинскую Америку.

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