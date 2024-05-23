Чотири дні та по всьому ЄС. Як проходять вибори до Європарламенту

Зміст

Коли будуть проходити вибори в Європарламент

Цього року вибори до Європарламенту будуть відбуватися протягом чотирьох днів. Майже 400 мільйонів громадян Євросоюзу зможуть проголосувати у період з четверга по неділю, 6-9 червня.

Кожна країна Євросоюзу сама займається організацією виборів до Європарламенту, але зобов'язана провести голосування у визначений чотириденний період.

Цьогоріч громадяни ЄС будуть обирати 720 євродепутатів. Однак кількість депутатів Європарламенту, обраних від кожної країни ЄС,























































Попри те, що в Європарламенті депутати об'єднуються у фракції, яких на сьогодні 7, голосувати громадяни країн ЄС будуть за свої національні партії. Тобто у бюлетенях для кожної з країн ЄС будуть вказані національні партії або представники партій, які представлені в цій країні та беруть участь у виборах.

Крім того, загальноєвропейські партії, які мають свої фракції в Європарламенті, мають обрати свого так званого провідного кандидата (lead candidate) на посаду голови Європейської комісії. Це дає виборцям розуміння, кого саме на цю посаду бачать в партії, яку вони підтримують. І може мотивувати виборців віддавати свої голоси за ту національну партію, яку на загальноєвропейському рівні представляє той чи інший провідний кандидат.

Але в будь-якому разі, остаточне рішення про те, хто саме очолить Єврокомісію, буде затверджувати новообраний склад Європарламенту.

Сьогодні, 23 травня, мають відбутися дебати провідних кандидатів. Свою участьп підтвердили:











Фото: як в ЄС голосують на виборах до Європарламенту (Getty Images)

Хто зможе проголосувати на виборах в Європарламент

Проголосувати на виборах до Європарламенту зможуть громадяни країн ЄС, незалежно від того, в якій з країн ЄС вони будуть перебувати в день виборів.

У деяких країнах ЄС на виборах до Європарламенту іноді можуть голосувати негромадяни, які відповідають певним умовам проживання (наприклад, не є громадянами, але легально проживають у країні ЄС).

Кожен виборець може проголосувати лише один раз на виборах до Європарламенту.

Оскільки країни ЄС самостійно займаються організацією виборів, то процес голосування в кожній з країн може бути різним. У деяких країнах ЄС (наприклад, на Мальті) проголосувати можна лише на виборчій дільниці і відсутня можливість голосувати з-за кордону, а в деяких країнах (наприклад, в Німеччині) можна проголосувати навіть поштою. У деяких країнах голосування проходить за відкритими партійними списками, у деяких - за закритими.

Детальніше про те, як відбувається голосування, громадяни ЄС можуть дізнатися на спеціальному сайті, присвяченому виборам до Європарламенту - elections.europa.eu.