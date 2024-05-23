RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Четыре дня и по всему ЕС. Как проходят выборы в Европарламент

Фото: как проходят выборы в Европейский парламент (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В начале июня в Европейском союзе пройдут выборы в Европарламент. Граждане всех 27 стран ЕС пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 720 евродепутатов, которые будут представлять их интересы в течение следующих 5 лет.

Как будут проходить выборы в Европарламент в этом году, - в материале РБК-Украина.

Содержание

Когда будут проходить выборы в Европарламент

В этом году выборы в Европарламент будут проходить в течение четырех дней. Почти 400 миллионов граждан Евросоюза смогут проголосовать в период с четверга по воскресенье, 6-9 июня.

Каждая страна Евросоюза сама занимается организацией выборов в Европарламент, но обязана провести голосование в определенный четырехдневный период.

В этом году граждане ЕС будут выбирать 720 евродепутатов. Однако количество депутатов Европарламента, избранных от каждой страны ЕС,

Кроме того, общеевропейские партии, имеющие свои фракции в Европарламенте, должны выбрать своего так называемого ведущего кандидата (lead candidate) на должность главы Европейской комиссии. Это дает избирателям понимание, кого именно на эту должность видят в поддерживаемой ими партии. И может мотивировать избирателей отдавать свои голоса за национальную партию, которую на общеевропейском уровне представляет тот или иной ведущий кандидат.

Но в любом случае окончательное решение о том, кто именно возглавит Еврокомиссию, будет утверждать новоизбранный состав Европарламента.

Сегодня, 23 мая, должны пройти дебаты ведущих кандидатов. Свое участие подтвердили:

Фото: как в ЕС голосуют на выборах в Европарламент (Getty Images)

Кто сможет проголосовать на выборах в Европарламент

Проголосовать на выборах в Европарламент смогут граждане стран ЕС независимо от того, в какой из стран ЕС они будут находиться в день выборов.

В некоторых странах ЕС на выборах в Европарламент иногда могут голосовать неграждане, которые отвечают определенным условиям проживания (например, не являются гражданами, но легально проживают в стране ЕС).

Каждый избиратель может проголосовать только один раз на выборах в Европарламент.

Поскольку страны ЕС самостоятельно занимаются организацией выборов, то процесс голосования в каждой из стран может быть разным. В некоторых странах ЕС (например, на Мальте) проголосовать можно только на избирательном участке и отсутствует возможность голосовать из-за границы, а в некоторых странах (например, в Германии) можно проголосовать даже по почте.

Детальнее о том, как происходит голосование, граждане ЕС могут узнать на специальном сайте, посвященном выборам в Европарламент - elections.europa.eu.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, что являет собой Европейский парламент и каковы его полномочия в ЕС.

В ходе подготовки материала использовались публикации с официальных сайтов Евросоюза и Еврокомиссии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламент