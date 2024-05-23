Четыре дня и по всему ЕС. Как проходят выборы в Европарламент

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Когда будут проходить выборы в Европарламент

В этом году выборы в Европарламент будут проходить в течение четырех дней. Почти 400 миллионов граждан Евросоюза смогут проголосовать в период с четверга по воскресенье, 6-9 июня.

Каждая страна Евросоюза сама занимается организацией выборов в Европарламент, но обязана провести голосование в определенный четырехдневный период.

В этом году граждане ЕС будут выбирать 720 евродепутатов. Однако количество депутатов Европарламента, избранных от каждой страны ЕС,























































Кроме того, общеевропейские партии, имеющие свои фракции в Европарламенте, должны выбрать своего так называемого ведущего кандидата (lead candidate) на должность главы Европейской комиссии. Это дает избирателям понимание, кого именно на эту должность видят в поддерживаемой ими партии. И может мотивировать избирателей отдавать свои голоса за национальную партию, которую на общеевропейском уровне представляет тот или иной ведущий кандидат.

Но в любом случае окончательное решение о том, кто именно возглавит Еврокомиссию, будет утверждать новоизбранный состав Европарламента.

Сегодня, 23 мая, должны пройти дебаты ведущих кандидатов. Свое участие подтвердили:











Фото: как в ЕС голосуют на выборах в Европарламент (Getty Images)

Кто сможет проголосовать на выборах в Европарламент

Проголосовать на выборах в Европарламент смогут граждане стран ЕС независимо от того, в какой из стран ЕС они будут находиться в день выборов.

В некоторых странах ЕС на выборах в Европарламент иногда могут голосовать неграждане, которые отвечают определенным условиям проживания (например, не являются гражданами, но легально проживают в стране ЕС).

Каждый избиратель может проголосовать только один раз на выборах в Европарламент.

Поскольку страны ЕС самостоятельно занимаются организацией выборов, то процесс голосования в каждой из стран может быть разным. В некоторых странах ЕС (например, на Мальте) проголосовать можно только на избирательном участке и отсутствует возможность голосовать из-за границы, а в некоторых странах (например, в Германии) можно проголосовать даже по почте.

Детальнее о том, как происходит голосование, граждане ЕС могут узнать на специальном сайте, посвященном выборам в Европарламент - elections.europa.eu.