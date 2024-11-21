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По чотири черги одночасно: "Укренерго" екстрено оновив графіки відключення на 21 листопада

Ілюстративне фото: "Укренерго" екстрено оновив графіки відключення на 21 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у четвер, 21 листопада, екстрено було змінено графіки відключення електроенергії. Тепер світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання", - повідомили в "Укренерго.

Надалі вони будуть застосовуватись так:

  • 14:00 - 19:00 - три черги відключень;
  • 19:00 – 22:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго. Українців просять економно споживати електроенергію в періоди, коли світло повертається.

Повернення графіків відключення світла в Україні

 

У неділю, 17 листопада, Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Також сьогодні вранці графіки відключень світла в Україні було також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.

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