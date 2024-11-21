По чотири черги одночасно: "Укренерго" екстрено оновив графіки відключення на 21 листопада

Також сьогодні вранці графіки відключень світла в Україні було також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.

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