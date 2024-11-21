По четыре очереди одновременно: "Укрэнерго" экстренно обновил графики отключения на 21 ноября

В Украине в четверг, 21 ноября, экстренно были изменены графики отключения электроэнергии. Теперь свет будут выключаться в три и четыре очереди одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Сегодня, 21 ноября, в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления", - сообщили в "Укрэнерго".
В дальнейшем они будут применяться следующим образом:
В "Укрэнерго" отметили, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
Напомним, актуальную информацию о графиках отключений узнайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго. Украинцев просят экономно потреблять электроэнергию в периоды, когда свет возвращается.
В воскресенье, 17 ноября, Россия снова нанесла удары по энергетической инфраструктуре Украины, что привело к возвращению графиков отключения электроэнергии.
Также сегодня утром графики отключений света в Украине были также изменены. Это связано с тем, что утром россияне нанесли ракетный удар по Украине.
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