Чотири бойові літаки РФ порушили повітряний простір Фінляндії за день

Російські бомбардувальники та винищувачі у понеділок, 10 червня, порушували повітряний простір Фінляндії.
Про це йдеться в заяві Прикордонної служби Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спочатку Фінляндія мала інформацію про те, що 10 червня один бойовий літак Росії порушив повітряний простір країни.
"У міру просування розслідування стало очевидним, що крім одного російського літака, про який повідомлялося раніше, є підстави підозрювати ще три літаки в порушенні територіального простору", - уточнили прикордонники.
За інформацією Прикордонної служби, повітряний простір порушували два бомбардувальники і два винищувачі. Вони залітали углиб Фінляндії на 2,5 кілометри.
"Звичайно, якщо відбуваються подібні порушення повітряного простору, і якщо вони навмисні та серйозні, ми реагуємо на них, але розслідування продовжується, і ним займається прикордонна служба", - розповів у коментарі Reuters командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яаккола.
Нагадаємо, ще в 2023 році влада Фінляндії прийняла рішення закрити всі пункти пропуску на кордоні з Росією на тлі напливу нелегальних мігрантів.
Таке рішення вже продовжували кілька разів і воно діє досі.
Напруга у відносинах між РФ та Фінляндією зросла з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Через агресію Москви Фінляндія стала членом НАТО.
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