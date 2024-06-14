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Четыре боевых самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за день

Иллюстративное фото: истребители РФ нарушали воздушное пространство Финляндии (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Российские бомбардировщики и истребители в понедельник, 10 июня, нарушали воздушное пространство Финляндии.

Об этом сказано в заявлении Пограничной службы Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Изначально у Финляндии была информация о том, что 10 июня один боевой самолет России нарушил воздушное пространство страны. 

"По мере продвижения расследования стало очевидно, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - уточнили пограничники. 

По информации Пограничной службы, воздушное пространство нарушали два бомбардировщика и два истребителя. Они залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра. 

"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренны и серьезны, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - рассказал в комментарии Reuters командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.

Финляндия закрыла границу с Россией

Напомним, еще в 2023 году власти Финляндии приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов.

Такое решение уже продлевали несколько раз и оно действует до сих пор.

Напряжение в отношениях между РФ и Финляндией возросло с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Из-за агрессии Москвы Финляндия стала членом НАТО.

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