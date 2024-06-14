Четыре боевых самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за день

Российские бомбардировщики и истребители в понедельник, 10 июня, нарушали воздушное пространство Финляндии.
Об этом сказано в заявлении Пограничной службы Финляндии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Изначально у Финляндии была информация о том, что 10 июня один боевой самолет России нарушил воздушное пространство страны.
"По мере продвижения расследования стало очевидно, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - уточнили пограничники.
По информации Пограничной службы, воздушное пространство нарушали два бомбардировщика и два истребителя. Они залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра.
"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренны и серьезны, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - рассказал в комментарии Reuters командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.
Напомним, еще в 2023 году власти Финляндии приняли решение закрыть все пункты пропуска на границе с Россией на фоне наплыва нелегальных мигрантов.
Такое решение уже продлевали несколько раз и оно действует до сих пор.
Напряжение в отношениях между РФ и Финляндией возросло с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. Из-за агрессии Москвы Финляндия стала членом НАТО.
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