Четыре боевых самолета РФ нарушили воздушное пространство Финляндии за день

Изначально у Финляндии была информация о том, что 10 июня один боевой самолет России нарушил воздушное пространство страны.

"По мере продвижения расследования стало очевидно, что помимо одного российского самолета, о котором сообщалось ранее, есть основания подозревать еще три самолета в нарушении территориального пространства", - уточнили пограничники.

По информации Пограничной службы, воздушное пространство нарушали два бомбардировщика и два истребителя. Они залетали вглубь Финляндии на 2,5 километра.

"Конечно, если происходят подобные нарушения воздушного пространства, и если они преднамеренны и серьезны, мы реагируем на них, но расследование продолжается, и им занимается пограничная служба", - рассказал в комментарии Reuters командующий Вооруженных сил Финляндии генерал Янне Яаккола.