Що саме виявив телескоп Euclid?

Новий квазар отримав позначення J1504+6252 та неофіційну назву Dún Aonghasa. Його знайшли серед мільйонів об'єктів у даних, які телескоп Euclid зібрав за 18 місяців роботи.

Об'єкт зафіксували таким, яким він був 13,1 мільярда років тому - на 40 мільйонів років раніше, ніж попередній рекордсмен серед найдавніших квазарів.

Після першого спостереження до вивчення об'єкта долучилися й інші обсерваторії, зокрема Keck, Large Binocular Telescope, Hubble та James Webb. Саме телескоп James Webb визначив масу чорної діри.

Червона цятка у центрі знімка, зробленого місією Euclid, - це Dún Aonghasa (зображення: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, 2026)

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Чому відкриття спантеличило астрономів?

Дослідники пояснюють: квазари виникають, коли надмасивну чорну діру оточують величезні обсяги газу і пилу, якими вона живиться. Через потужну гравітацію ця речовина утворює акреційний диск, яскраво світиться і викидає струмені плазми.

У цій короткій фазі активне ядро галактики може світитися яскравіше, ніж усі зірки навколишньої галактики разом узяті.

Головна загадка Dún Aonghasa полягає у двох цікавих деталях:

Занадто швидке зростання: раніше вчені вважали, що чорній дірі потрібно близько 1 мільярда років поглинання матерії та злиттів, щоб досягти надмасивного статусу. З усім цим, даний об'єкт набрав масу у 360 мільйонів Сонць уже через 630 мільйонів років після Великого вибуху.

Повільне живлення: на відміну від інших відомих чорних дір тієї епохи, Dún Aonghasa поглинає газ і пил відносно повільно. Це означає, що період її стрімкого "насичення" або вже завершився, або поставлений на паузу.

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Чому це важливо для розуміння Всесвіту?

Зазирнувши на 13,1 мільярда років назад, Euclid зафіксував критичний період космічної історії. Саме тоді формувалися перші зірки й галактики, а розсіювання космічного газу завершувало "темні віки" Всесвіту та дозволяло світлу вільно поширюватися.

Основна місія телескопа Euclid, запущеного у 2023 році, - дослідження темної енергії та темної матерії, на які припадає близько 95 відсотків усієї матерії та енергії Всесвіту.

Це відкриття, а також виявлення щонайменше 12 інших об’єктів віком близько 13 мільярдів років, може докорінно змінити уявлення вчених про те, як виникали та зростали перші чорні діри.