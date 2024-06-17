В Чорному й Азовському морях Росія тримає 7 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби російські війська значно наростили зусилля на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 40. Це найбільший показник від початку червня місяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що партизани руху АТЕШ провели диверсію на залізничному вузлі неподалік Смоленська, що в РФ. Зокрема, один з агентів знищив релейну шафу.

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