В Черном и Азовском морях Россия держит 7 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки российские войска значительно нарастили усилия на Покровском направлении. Количество боестолкновений возросло до 40. Это самый большой показатель с начала июня.

Ранее РБК-Украина сообщало, что партизаны движения АТЕШ провели диверсию на железнодорожном узле возле Смоленска в РФ. В частности, один из агентов уничтожил релейный шкаф.

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