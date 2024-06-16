В Чорному й Азовському морях Росія тримає 9 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

В Чорному й Азовському морях сьогодні, 16 червня, фіксується перебування 9 кораблів Російської Федерації. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Так, розповіли військові, станом на 06:30 фіксується:

в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Військові також додали, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: