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В Чорному й Азовському морях Росія тримає 9 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

Неділя 16 червня 2024 08:19
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В Чорному й Азовському морях Росія тримає 9 кораблів, серед них є носії "Калібрів" Фото: кораблі РФ продовжують знаходитись в акваторії морів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В Чорному й Азовському морях сьогодні, 16 червня, фіксується перебування 9 кораблів Російської Федерації. Частина з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Так, розповіли військові, станом на 06:30 фіксується:

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
  • в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Крім того, в Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Військові також додали, що за добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 8 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

В Чорному й Азовському морях Росія тримає 9 кораблів, серед них є носії &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, за добу з 15 на 16 червня Сили оборони України ліквідували 1160 російських загарбників. Також наші воїни знищили 58 артсистем.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Україна має повне право на знищення ракетних установок, з яких Росія обстрілює Харків та Харківську область. Відповідну заяву зробив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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