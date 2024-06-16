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В Черном и Азовском морях Россия держит 9 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

Воскресенье 16 июня 2024 08:19
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В Черном и Азовском морях Россия держит 9 кораблей, среди них есть носители "Калибров" Фото: корабли РФ продолжают находиться в акватории морей (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях сегодня, 16 июня, фиксируется нахождение 9 кораблей Российской Федерации. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Так, рассказали военные, что по состоянию на 06:30 фиксируется:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
  • в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Военные также добавили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 8 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 6 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

В Черном и Азовском морях Россия держит 9 кораблей, среди них есть носители &quot;Калибров&quot;

Напомним, за сутки с 15 на 16 июня Силы обороны Украины ликвидировали 1160 российских захватчиков. Также наши воины уничтожили 58 артсистем.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок, из которых Россия обстреливает Харьков и Харьковскую область. Соответствующее заявление сделал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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