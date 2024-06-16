В Черном и Азовском морях Россия держит 9 кораблей, среди них есть носители "Калибров"

В Черном и Азовском морях сегодня, 16 июня, фиксируется нахождение 9 кораблей Российской Федерации. Часть из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Так, рассказали военные, что по состоянию на 06:30 фиксируется:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море зафиксировано 3 вражеских корабля, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Военные также добавили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: