В Чорному й Азовському морях РФ тримає понад 10 кораблів, серед них є носії "Калібрів"
В Чорному морі фіксується перебування 1 російського корабля, який не є ракетоносієм. При цьому в Азовському морі фіксується знаходження 10 кораблів ворога, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Зазначається, що такі дані щодо наявності флоту противника в акваторії морів фіксуються станом на пів на сьому ранку 7 червня.
Крім того, в Середземному морі помічений 1 корабель росіян, який є носієм крилатих ракет "Калібр", що може запустити до 8 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресра Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.
Нагадаємо, раніше ввечері 6 червня, перед російською комбінованою повітряною атакою по території України, в Чорному морі були помічені 3 надводних ракетоносії противника, які спорядженні до 24 крилатих ракет типу "Калібр". Відтак українців попередили про дуже високу загрозу ракетних ударів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.