В Чорному й Азовському морях РФ тримає понад 10 кораблів, серед них є носії "Калібрів"

В Чорному морі фіксується перебування 1 російського корабля, який не є ракетоносієм. При цьому в Азовському морі фіксується знаходження 10 кораблів ворога, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Зазначається, що такі дані щодо наявності флоту противника в акваторії морів фіксуються станом на пів на сьому ранку 7 червня.

Крім того, в Середземному морі помічений 1 корабель росіян, який є носієм крилатих ракет "Калібр", що може запустити до 8 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах країни-агресра Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - додали військові.⁩