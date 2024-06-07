В Черном и Азовском морях РФ держит более 10 кораблей, среди них есть носители "Калибров"
В Черном море фиксируется пребывание 1 российского корабля, не являющегося ракетоносителем. При этом в Азовском море фиксируется нахождение 10 кораблей врага, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Отмечается, что такие данные о наличии флота противника в акватории морей фиксируются по состоянию на полседьмого утра 7 июня.
Кроме того, в Средиземном море замечен 1 корабль россиян, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", который может запустить до 8 ракет.
В ВМС добавили, что за сутки в интересах страны-агрессра России проход по Керченскому проливу совершили:
- в Черное море - 6 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 8 судов, из них 2 двигалось из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - добавили военные.
Напомним, ранее вечером 6 июня, перед российской комбинированной воздушной атакой по территории Украины, в Черном море были замечены 3 надводных ракетоносителя противника, которые снаряжены до 24 крылатых ракет типа "Калибр". Соответственно, украинцев предупредили об очень высокой угрозе ракетных ударов.
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