У Чорному й Азовському морях помічені 3 російські носії ракет типу "Калібр"

За інформацією військових, станом 06:00 помічено:

в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з них є носієм крилатих ракет "Калібр";

в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, зафіксовано 2 ворожі кораблі в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: