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У Чорному й Азовському морях помічені 3 російські носії ракет типу "Калібр"

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 28 червня зафіксовано перебування 10 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, станом 06:00 помічено:

  • в Чорному морі 2 ворожі кораблі, 1 з них є носієм крилатих ракет "Калібр";
  • в Азовському морі 8 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Крім того, зафіксовано 2 ворожі кораблі в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 9 суден, з них 6 рухались з протоки Босфор.

Нагадаємо, протягом минулої доби найгарячішими напрямками фронту залишалися Торецький, Покровський та Курахівський. Зокрема, на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 300 солдатів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, як український льотчик на МіГ-29 збив два шахеди за один виліт.

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