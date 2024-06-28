У Чорному й Азовському морях помічені 3 російські носії ракет типу "Калібр"

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 28 червня зафіксовано перебування 10 російських кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
За інформацією військових, станом 06:00 помічено:
Крім того, зафіксовано 2 ворожі кораблі в Середземному морі. Обидва є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
Також у ВМС ЗСУ додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, протягом минулої доби найгарячішими напрямками фронту залишалися Торецький, Покровський та Курахівський. Зокрема, на Покровському напрямку армія РФ втратила понад 300 солдатів.
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