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Два "Шахеди" за один виліт. Пілот МіГ-29 розповів, як знищував ворожі дрони

Четвер 27 червня 2024 22:17
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Два "Шахеди" за один виліт. Пілот МіГ-29 розповів, як знищував ворожі дрони Ілюстративне фото: пілот МіГ-29 розповів, як знищував ворожі дрони (armyinform)
Автор: Наталія Кава

Український льотчик МіГ-29 збив два безпілотники Shahed під час одного бойового вильоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Захід" у Facebook.

Як розповіли у відомстві, ворожі цілі знищив льотчик на ім'я Павло. Він отримав завдання зі знищення спочатку одніє цілі, а після і іншої.

"Відчуття впевненості було. Підіймався в небо з одного з оперативних аеродромів. Перед польотом "привітався" з літаком, подумки сказав, що маємо збити Shahed, - розповів Павло.

Павло - пілот фронтового винищувача МіГ-29. Його завдання - робота в небі під час відбиття російських масованих комбінованих ракетно-авіаційних ударів.

"Збивати малорозмірні і малошвидкісні ударні дрони не так просто, як здається. Треба все ретельно прорахувати: швидкість літака, свої маневри в небі. Та ми добре підготовлені, багато тренувалися і тренуємося, аби ефективно боротися з ударними дронами Shahed. Звичайно, відчуваєш радість, що вдалося знищити ціль. Але це триває лічені секунди, далі знову зосерджуєшся на виконанні наступних польотних завдань", - говорить Павло.

За його словами, над перемогою України в небі працює велика кількість людей на землі. Це техніки та інженери, які підтримують літак готовим до бойового вильоту.

"Працюємо в режимі 24 на 7. Виявити ціль допомагають бойові розрахунки радіотехнічних підрозділів, зайти на неї - персонал пунктів навдення аваіції. Це злагоджена робота великого колективу. Радий, що я - знаходжуся саме тут і саме так допомагаю своїй країні перемогти агресора", - підкреслив пілот.

Нічна повітряна атака РФ

Нагадаємо, ввечері 27 червня російські війська запустили по Україні кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Пізніше тієї ж ночі було відомо про запуск окупантами крилатих ракет типу "Калібр", а також про зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети "Кинжал", та про загрозу авіаударів від тактичної авіації противника.

Повідомлялося також про вибухи у Хмельницькій області, які сталися щонайменше чотири рази за ніч. Крім того, в районі Києва було чути вибух. Столична влада не надавала пояснень, проте в мережі писали про роботу ППО в Києві та області.

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Миг-29 Війна в Україні Атака дронів
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