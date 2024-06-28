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В Черном и Азовском морях замечены 3 российских носителя ракет типа "Калибр"

Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях на утро 28 июня зафиксировано пребывание 10 российских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

По информации военных, по состоянию на 06:00 замечено:

  • в Черном море 2 вражеских корабля, 1 из них является носителем крылатых ракет "Калибр";
  • в Азовском море 8 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Кроме того, зафиксировано 2 вражеских корабля в Средиземном море. Оба являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Также в ВМС ВСУ добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 9 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

Напомним, что за прошедшие сутки самыми горячими направлениями фронта оставались Торецкий, Покровский и Кураховский. В частности, на Покровском направлении армия РФ потеряла более 300 солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, как украинский летчик на МиГ-29 сбил два шахеда за один вылет.

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