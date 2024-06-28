В Черном и Азовском морях замечены 3 российских носителя ракет типа "Калибр"

Напомним, что за прошедшие сутки самыми горячими направлениями фронта оставались Торецкий, Покровский и Кураховский. В частности, на Покровском направлении армия РФ потеряла более 300 солдат.

Ранее РБК-Украина сообщало, как украинский летчик на МиГ-29 сбил два шахеда за один вылет.

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