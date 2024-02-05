UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорному морі затишшя, росіяни зараз формують свою подальшу тактику, - ВМС

Фото: речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Після знищення ракетного катера "Івановець", у Чорному морі затишшя. Росіяни зараз формують свою подальшу тактику.

Про це заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Війна - це завжди пошук дії та протидії. Тобто реакція будь-якої сторони - це завжди реакція на ті дії, до яких вдався противник. У даному конкретному випадку стався черговий кейс, і він відрізняється від попередніх", - заявив він. 

Плетенчук підкреслив, що була проявлена така винахідливість, що в результаті цього росіяни стали в черговий тупік.

"І зараз ворог, по-перше, розбирається, чому така ситуація стала можливою, а по-друге, він, звісно, зараз формує свою подальшу тактику, свої подальші дії, і відповідно через це таке затишшя. Ворог зараз вирішує, як йому поводитися далі в морі. Тому що, на жаль, якоїсь постійної протиотрути проти росіян немає", - заявив він. 

Речник ВМС додав, що наразі технології розвиваються, і російські окупанти так само вчаться і реагують на українські винаходи.

"І тому зараз якраз той період, коли він вчиться", - підкреслив він. 

Потоплення російського "Івановця"

В ніч на 1 лютого бійці одного з підрозділів ГУР знищили морськими дронами MAGURA V5 ракетний катер "Івановець" Чорноморського флоту РФ. Вартість корабля становить 60-70 млн доларів.

Цей катер вважався "гордістю" Чорноморського флоту РФ. Як говорив представник ГУР Андрій Юсов, таких катерів у Росії було лише три.

Детальніше про катер "Івановець", який потопили дрони ГУР - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При цьому після знищення катера "Івановець" російські війська сховали ракетоносії з "Калібрами" у пункти базування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВМС УкраїниЧерное мореВійна Росії проти України