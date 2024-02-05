В Черном море затишье, россияне сейчас формируют свою дальнейшую тактику, - ВМС

"Война - это всегда поиск действия и противодействия. То есть реакция любой стороны - это всегда реакция на те действия, к которым прибегнул противник. В данном конкретном случае произошел очередной кейс, и он отличается от предыдущих", - заявил он.

Плетенчук подчеркнул, что была проявлена такая изобретательность, что в результате этого россияне стали в очередной тупик.

"И сейчас враг, во-первых, разбирается, почему такая ситуация стала возможной, а во-вторых, он, конечно, сейчас формирует свою дальнейшую тактику, свои дальнейшие действия, и соответственно из-за этого такое затишье. Враг сейчас решает, как ему вести себя дальше в море. Потому что, к сожалению, какого-то постоянного противоядия против россиян нет", - заявил он.

Спикер ВМС добавил, что сейчас технологии развиваются, и российские оккупанты так же учатся и реагируют на украинские изобретения.

"И поэтому сейчас как раз тот период, когда он учится", - подчеркнул он.

Потопление российского "Ивановца"

В ночь на 1 февраля бойцы одного из подразделений ГУР уничтожили морскими дронами MAGURA V5 ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. Стоимость корабля составляет 60-70 млн. долларов.

Этот катер считался гордостью Черноморского флота РФ. Как говорил представитель ГУР Андрей Юсов, таких катеров в России было всего три.

Детальнее о катере "Ивановец", который потопили дроны ГУР - читайте в материале РБК-Украина.

При этом после уничтожения катера "Ивановец" российские войска спрятали ракетоносители с "Калибрами" в пункты базирования.

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