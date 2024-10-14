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У Чорному морі зафіксовано ракетоносії РФ: скільки та який можливий залп

Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В акваторії Чорного моря військові знову зафіксували ворожі кораблі. Це означає, що для України досі може загрожувати ракетна небезпека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два корабля фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Напомним, что прошлым утром в акватории Черного моря также были два российских корабля, которые РФ вывела на боевое дежурство. Оба судна были ракетоносителями, поэтому в случае ракетной атаки их общий возможный залп составлял бы до 8 "Калибров".

В Средиземном море, как и сегодня, зафиксировали 2 корабля. Однако только одно из них было носителем "Калибров" общим залпом до 4 ракет.

Также отметим, что недавно представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук ответил, кто сейчас имеет преимущество в Черном море.

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