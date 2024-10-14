У Чорному морі зафіксовано ракетоносії РФ: скільки та який можливий залп

Зокрема, станом на 06:00, 14 жовтня, в Чорному морі перебуває два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

Тим часом в Азовському морі, як і в минулі дні, суден РФ немає. Проте два корабля фіксують у Середземному морі. Обидва є ракетоносіями із загальним залпом до 12 ракет типу "Калібр".

Крім того, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 7 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.