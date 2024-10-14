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В Черном море зафиксированы ракетоносители РФ: сколько и какой возможен залп

Понедельник 14 октября 2024 06:38
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В Черном море зафиксированы ракетоносители РФ: сколько и какой возможен залп Фото: корабль РФ в море (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В акватории Черного моря военные снова зафиксировали вражеские корабли. Это значит, что Украине до сих пор может угрожать ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 14 октября, в Черном море находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В то же время, в Азовском море, как и в прошлые дни, судов РФ нет. Однако два корабля фиксируют в Средиземном море. Оба являются ракетоносителями с общим залпом до 12 ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 7 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Нагадаємо, що минулого ранку в акваторії Чорного моря також були два російські кораблі, які РФ вивела на бойове чергування. Обидва судна були ракетоносіями, тож у разі ракетної атаки їх загальний можливий залп складав би до 8 "Калібрів".

У Середземному морі, як і сьогодні, зафіксували 2 кораблі. Однак лише одне з них було носієм "Калібрів" загальним залпом до 4 ракет.

Також зазначимо, що нещодавно речник ВМС України Дмитро Плетенчук відповів, хто наразі має перевагу в Чорному морі.

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