В Черном море зафиксированы ракетоносители РФ: сколько и какой возможен залп

В акватории Черного моря военные снова зафиксировали вражеские корабли. Это значит, что Украине до сих пор может угрожать ракетная опасность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 14 октября, в Черном море находятся два вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

В то же время, в Азовском море, как и в прошлые дни, судов РФ нет. Однако два корабля фиксируют в Средиземном море. Оба являются ракетоносителями с общим залпом до 12 ракет типа "Калибр".

Кроме того, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 7 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.