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У Чорному морі зафіксовано ракетоносій РФ: який можливий залп "Калібрів"

Фото: кораблі РФ перебувають у двох морях (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація вивела у Чорне море ракетоносій. У зв'язку з цим для України продовжується загроза обстрілу з півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Військово-морських сил ЗСУ.

Так, станом на 06:00, 25 квітня, у Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожих суден немає. Однак одразу 4 кораблі зафіксовано у Середземному морі. З них 2 ж носіями "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 8 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, що минулого ранку, після масової атаки РФ по Україні, в Чорному морі було зафіксовано 11 кораблів, 4 з яких були носіями "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Також ми писали, що за вчорашню ніч Росія випустила по Україні 215 повітряних цілей, а саме: 145 дронів і 70 ракет різних типів (12 із них виявилися "Калібрами", випущеними з акваторії Чорного моря).

Зранку стало відомо, що сили ППО збили 48 ракет і 64 "Шахеди". Ще 68 безпілотників-імітаторів було локально втрачено.

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