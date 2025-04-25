У Чорному морі зафіксовано ракетоносій РФ: який можливий залп "Калібрів"

Так, станом на 06:00, 25 квітня, у Чорному морі перебуває один носій крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 6 одиниць.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожих суден немає. Однак одразу 4 кораблі зафіксовано у Середземному морі. З них 2 ж носіями "Калібрів" із загальним залпом до 12 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух з протоки Босфор;

до Азовського моря - 8 суден, з них 4 продовжили рух з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.