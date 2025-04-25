В Черном море зафиксирован ракетоноситель РФ: какой возможен залп "Калибров"

Так, по состоянию на 06:00, 25 апреля, в Черном море находится один носитель крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 6 единиц.

В то же время в Азовском море, как и в предыдущие дни, вражеских судов нет. Однако сразу 4 корабля зафиксировано в Средиземном море. Из них 2 же носителями "Калибров" с общим залпом до 12 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах РФ проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение из пролива Босфор;

в Азовское море - 8 судов, из них 4 продолжили движение из пролива Босфор.

"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.