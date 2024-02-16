UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорному морі зафіксовано підводний ракетоносій: скільки в ньому "Калібрів"

Ілюстративне фото: у Чорному морі зафіксовано підводний ракетоносій (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Росіяни вивели на чергування до Чорного моря підводний ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Сил оборони півдня України.

За повідомленнями українських військових, в арсеналі підводного човна до 4 крилатих ракет типу "Калібр".

"Підводний човен має спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр", - повідомили захисники.

На даний момент зафіксовано один підводний човен. Інші кораблі перебувають у пунктах базування.

"Рівень ракетної небезпеки стабільно високий! Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття", - повідомили у Силах оборони.

Раніше ми писали, що за словами представника Повітряних сил України Юрія Ігната, росіяни мають проблеми з ракетами типу "Калібр".

До речі, речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни могли запустити по Україні крилаті ракети 15 лютого з фрегата "Адмірал Макаров".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черное мореВійна в Україні