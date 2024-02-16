В Черном море зафиксирован подводный ракетоноситель: сколько в нем "Калибров"

Россияне вывели на дежурство в Черное море подводный ракетоноситель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил обороны юга Украины.
По сообщениям украинских военных, в арсенале подлодки до 4 крылатых ракет типа "Калибр".
"Подлодка имеет снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр", - сообщили защитники.
В данный момент зафиксирована одна подводная лодка. Остальные корабли находятся в пунктах базирования.
"Уровень ракетной опасности стабильно высок! Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие.", - сообщили в Силах обороны.
Ранее мы писали, что по словам представителя Воздушных сил Украины Юрия Игната, россияне испытывают проблемы с ракетами типа "Калибр".
К слову, спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк заявила, что россияне могли запустить по Украине крылатые ракеты 15 февраля с фрегата "Адмирал Макаров".
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