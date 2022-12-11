На Чорному морі шторм. Військові попередили українців про небезпеку

Вона зазначила, що у Чорному морі сьогодні знаходиться вісім кораблів ворога. Росія не вивела на бойове чергування ні підводні, ні надводні носії ракет. Вони знаходяться у місцях базування у тимчасово окупованому Криму. Проте ситуація може змінитися.

"На морі дійсно потужний шторм, для Чорного моря це 4-5 балів. Це може бути одним з факторів, що кораблі ракетоносії не виведені на бойове чергування. Але я невтомно повторюю, що це 2-3 години і може змінитися ситуація", - сказала Гуменюк.

Речниця нагадала, що за такої погоди існує також підвищена мінна загроза. Тому вона закликала жителів південних областей бути обачними та не наближатися до моря ближче, ніж на 100 метрів.

"Знову через бурхливе море виносить міни до узбережжя. Населенню варто пам'ятати, зрозуміло, що не в пляжний сезон це не так актуально, але все одно є люди, які полюбляють купання і в цей час, і прогулянки біля моря... Міни виносить і на Одеському, і на Миколаївському напрямках", - підкреслила Гуменюк.