В Чорному морі помітили російські ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 серпня, фіксується перебування двох російських ракетоносіїв, які країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.
Військові уточнили, що ці два російські військові кораблі є носіями крилатих ракет типу "Калібр", і можливий загальний залп до 8 ракет.
Разом з тим корабельне угруповання РФ в Азовському морі - відсутнє.
А от у Середземному морі фіксуються 2 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - передали військові.
Раніше повідомлялося, що представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про зміни тактики Росії у Чорному та Азовському морях. Як зазначив речник, російські загарбники замість надводних суден нині роблять ставку на підводні човни.
Так, наприклад, 29 липня стало відомо, що РФ вперше вивела в море одночасно три підводні човни з крилатими ракетами.
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