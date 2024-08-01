В Чорному морі помітили російські ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Військові уточнили, що ці два російські військові кораблі є носіями крилатих ракет типу "Калібр", і можливий загальний залп до 8 ракет.

Разом з тим корабельне угруповання РФ в Азовському морі - відсутнє.

А от у Середземному морі фіксуються 2 російські кораблі, один з яких є носієм "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - передали військові.