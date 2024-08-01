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В Чорному морі помітили російські ракетоносії: який можливий залп "Калібрів"

Фото: у Чорному морі помічені два російські кораблі (mill.ru)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці, 1 серпня, фіксується перебування двох російських ракетоносіїв, які країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що ці два російські військові кораблі є носіями крилатих ракет типу "Калібр", і можливий загальний залп до 8 ракет.

Разом з тим корабельне угруповання РФ в Азовському морі - відсутнє.

А от у Середземному морі фіксуються 2 російські кораблі, один з яких є носієм  "Калібрів" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 5 суден, з них 1 продовжило  рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - передали військові.

Раніше повідомлялося, що представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про зміни тактики Росії у Чорному та Азовському морях. Як зазначив речник, російські загарбники замість надводних суден нині роблять ставку на підводні човни.

Так, наприклад, 29 липня стало відомо, що РФ вперше вивела в море одночасно три підводні човни з крилатими ракетами.

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