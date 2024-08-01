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В Черном море заметили российские ракетоносители: какой возможен залп "Калибров"

Фото: в Черном море замечены два российских корабля (mill.ru)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 1 августа, фиксируется пребывание двух российских ракетоносителей, которые страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что эти два российских военных корабля являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", и возможен общий залп до 8 ракет.

Вместе с тем корабельная группировка РФ в Азовском море - отсутствует.

А вот в Средиземном море фиксируются 2 российских корабля, один из которых является носителем "Калибров" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 5 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - передали военные.

Ранее сообщалось, что представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об изменениях тактики России в Черном и Азовском морях. Как отметил спикер, российские захватчики вместо надводных судов сейчас делают ставку на подводные лодки.

Так, например, 29 июля стало известно, что РФ впервые вывела в море одновременно три подлодки с крылатыми ракетами.

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