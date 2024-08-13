У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

В Чорному морі помічено один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" з можливістю залпу до 4 ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ.
При цьому в Азовському морі ворожих кораблів наразі немає. У Середземному морі зафіксовано два російських кораблі, один з яких також обладнаний крилатими ракетами "Калібр" з аналогічним потенційним залпом.
Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід 15 суден. З них до Чорного моря увійшли пʼять суден, з яких три пройшли далі в напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували 10 суден, з яких три також прибули з Босфору.
Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ставить під загрозу безпеку судноплавства в регіоні.
Нагадаємо, 2 серпня українські Сили оборони завдали удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок чого судно затонуло в тимчасово окупованому Севастополі.
Аналітики з Defence Express вважають, що знищення "Ростова-на-Дону" свідчить про неспроможність Росії ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі.
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