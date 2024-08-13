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У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій: скільки на ньому "Калібрів"

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

В Чорному морі помічено один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр" з можливістю залпу до 4 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Військово-морських сил ЗСУ.

При цьому в Азовському морі ворожих кораблів наразі немає. У Середземному морі зафіксовано два російських кораблі, один з яких також обладнаний крилатими ракетами "Калібр" з аналогічним потенційним залпом.

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ здійснили прохід 15 суден. З них до Чорного моря увійшли пʼять суден, з яких три пройшли далі в напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прямували 10 суден, з яких три також прибули з Босфору.

Водночас РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), що ставить під загрозу безпеку судноплавства в регіоні.

 

Нагадаємо, 2 серпня українські Сили оборони завдали удару по російському підводному човну "Ростов-на-Дону", внаслідок чого судно затонуло в тимчасово окупованому Севастополі.

Аналітики з Defence Express вважають, що знищення "Ростова-на-Дону" свідчить про неспроможність Росії ремонтувати свої підводні човни в Чорному морі.

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