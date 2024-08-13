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В Черном море находится один российский ракетоноситель: сколько на нем "Калибров"

Иллюстративное фото (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

В Черном море замечен один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр" с возможностью залпа до 4 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил ВСУ.

При этом в Азовском море вражеских кораблей пока нет. В Средиземном море зафиксировано два российских корабля, один из которых также оборудован крылатыми ракетами "Калибр" с аналогичным потенциальным залпом.

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ осуществили проход 15 судов. Из них в Черное море вошли пять судов, из которых три прошли дальше в направлении пролива Босфор. В Азовское море направлялись 10 судов, из которых три также прибыли из Босфора.

В то же время РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) 1974 года, выключая системы автоматической идентификации (AIS), что ставит под угрозу безопасность судоходства в регионе.
 

Напомним, 2 августа украинские Силы обороны нанесли удар по российской подводной лодке "Ростов-на-Дону", в результате чего судно затонуло во временно оккупированном Севастополе.

Аналитики из Defence Express считают, что уничтожение "Ростова-на-Дону" свидетельствует о неспособности России ремонтировать свои подлодки в Черном море.

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