В Чорному морі перебуває один ракетоносій РФ, - ВМС ЗСУ

У субботу, 31 серпня, станом на 06:00 в Чорному морі перебуває один корабель РФ. Він є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4-х ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил ЗСУ.

Водночас в Азовському морі, як і в попередні дні, ворожих суден немає.

Проте помічено три ворожі кораблі в Середземному морі. З них один є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Крім того, військові повідомили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 4 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Також у ВМС ЗСУ додали, що Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).