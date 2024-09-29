У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ: який можливий залп "Калібрів"

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте один корабель, який є ракетоносієм, зафіксовано у Середньому морі. Його можливий максимальний залп до 16 ракет.

Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 10 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.