У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні
Російська Федерація продовжує тримати в Чорному морі свої кораблі. Серед них є носії крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).
Так, станом на 06:00, 28 вересня, у Чорному морі зафіксовано три ворожих кораблі. Два з них є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі. Його максимальний можливий залп складає 16 ракет.
Крім того, військові зазначили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.
Нагадаємо, що минулої доби військові фіксували ту ж саму кількість ворожих кораблів у морях: в Чорному три (два з яких носії крилатих ракет типу "Калібр" із можливим залпом до 8 ракет), в Середземному - один ракетоносій із можливим залпом до 16 "Калібрів".
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