ua en ru
Сб, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Субота 28 вересня 2024 07:41
UA EN RU
У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація продовжує тримати в Чорному морі свої кораблі. Серед них є носії крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Так, станом на 06:00, 28 вересня, у Чорному морі зафіксовано три ворожих кораблі. Два з них є ракетоносіями "Калібрів" із загальним залпом до 8 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте ще один носій крилатих ракет "Калібр" перебуває у Середземному морі. Його максимальний можливий залп складає 16 ракет.

Крім того, військові зазначили, що за добу в інтересах країни-агресора Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 7 суден, з них 2 рухалось з протоки Босфор.

У ВМС розповіли, скільки ракетоносіїв РФ перебуває в Чорному морі сьогодні

Нагадаємо, що минулої доби військові фіксували ту ж саму кількість ворожих кораблів у морях: в Чорному три (два з яких носії крилатих ракет типу "Калібр" із можливим залпом до 8 ракет), в Середземному - один ракетоносій із можливим залпом до 16 "Калібрів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні
ППО знищила близько 15 "Шахедів", які загрожували Києву: уламки падали на Оболоні
DAILY
Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Як Україна опинилася в епіцентрі виборів у США і чому Трамп вирішив зустрітися із Зеленським