В Черном море находится два ракетоносителя РФ: какой возможен залп "Калибров"

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако один корабль, являющийся ракетоносителем, зафиксирован в Среднем море. Его возможен максимальный залп до 16 ракет.

Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю - 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

к Азовскому морю - 10 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.