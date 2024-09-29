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У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ: який можливий залп "Калібрів"

Неділя 29 вересня 2024 07:10
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У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ: який можливий залп "Калібрів" Фото: корабель РФ у морі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

Станом на шосту ранку, 29 вересня, Росія тримає у Чорному морі два кораблі. Обидва судна є носіями крилатих ракет типу "Калібр" із загальним залпом до 8 ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Військово-морських сил ЗСУ (ВМС ЗСУ).

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Проте один корабель, який є ракетоносієм, зафіксовано у Середньому морі. Його можливий максимальний залп до 16 ракет.

Військові додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 13 суден, з них 9 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря - 10 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

У Чорному морі перебуває два ракетоносії РФ: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Нагадаємо, учора українські військові фіксували в Чорному морі три ворожі кораблі, 2 з яких були носіями "Калібрів" із максимальним залпом до 8 ракет.

У Середземному морі, як і сьогодні, фіксували лише один корабель, який може мати максимально залп крилатих ракет "Калібр" у кількості 16 одиниць.

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