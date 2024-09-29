В Черном море находится два ракетоносителя РФ: какой возможен залп "Калибров"
По состоянию на шесть утра, 29 сентября, Россия держит в Черном море два корабля. Оба судна являются носителями крылатых ракет типа "Калибр" с общим залпом до 8 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утренний отчет Военно-морских сил ВСУ (ВМС ВСУ).
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако один корабль, являющийся ракетоносителем, зафиксирован в Среднем море. Его возможен максимальный залп до 16 ракет.
Военные добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю - 13 судов, из них 9 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю - 10 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.
"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, вчера украинские военные фиксировали в Черном море три вражеских корабля, 2 из которых были носителями "Калибров" с максимальным залпом до 8 ракет.
В Средиземном море, как и сегодня, фиксировали лишь один корабль, который может иметь максимально залп крылатых ракет "Калибр" в количестве 16 единиц.
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