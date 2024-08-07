У Чорному морі наразі один російський ракетоносій

Військові уточнили, що загальний залп носія - до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: