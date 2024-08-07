У Чорному морі наразі один російський ракетоносій

В Чорному морі сьогодні вранці, 7 серпня, фіксується перебування одного російського носія крилатих ракет "Калібр", який країна-агресор вивела на бойове чергування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.
Військові уточнили, що загальний залп носія - до 4 ракет.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
Нагадаємо, за інформацією ВМС, в акваторії Чорного моря відбулася ротація російських кораблів. Наразі на чергуванні перебуває один підводний човен, але окупанти його рідко застосовують.
З акваторії Азовського моря фактично не спостерігається ніяких загроз. Після кількох вдалих уражень навколо цієї акваторії росіяни зробили відповідні висновки і взагалі залишили її.
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