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У Чорному морі наразі один російський ракетоносій

Фото: ракети "Калібр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

В Чорному морі сьогодні вранці, 7 серпня, фіксується перебування одного російського носія крилатих ракет "Калібр", який країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

Військові уточнили, що загальний залп носія - до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.

Нагадаємо, за інформацією ВМС, в акваторії Чорного моря відбулася ротація російських кораблів. Наразі на чергуванні перебуває один підводний човен, але окупанти його рідко застосовують.

З акваторії Азовського моря фактично не спостерігається ніяких загроз. Після кількох вдалих уражень навколо цієї акваторії росіяни зробили відповідні висновки і взагалі залишили її.

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