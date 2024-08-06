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Росіяни провели ротацію у Чорному морі. Зараз там лише один підводний човен, - ВМС

Вівторок 06 серпня 2024 22:00
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Росіяни провели ротацію у Чорному морі. Зараз там лише один підводний човен, - ВМС Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

В акваторії Чорного моря відбулася ротація російських кораблів. Наразі на чергуванні перебуває один підводний човен, але окупанти його рідко застосовують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Що стосується Чорного моря, то там відбулася ротація. Підводний човен, який раніше перебував у акваторії Чорного моря, повернувся у пункт базування у Новоросійськ і його замінив аналогічний підводний човен, того самого 636-го проекту, і він зараз перебуває на чергуванні. Тобто, в акваторії Чорного моря залишається один такий підводний човен", - розповів Плетенчук.

За його словами, цей човен перебуває у Чорному морі більше на бойовому чергуванні, ніж із метою застосування.

"Це (застосування - ред.) зараз відбувається вкрай рідко і, як ми бачимо, вкрай невдало", - зазначив речник.

Плетенчук також розповів, що з акваторії Азовського моря фактично не спостерігається ніяких загроз.

За його словами, після кількох вдалих уражень навколо цієї акваторії росіяни зробили відповідні висновки й у результаті взагалі покинули її.

"Висновки ці базуються на тому, що ВМС, наприклад, змогли знищити склади дронів у Єйську, змогли уразити паром у порті Кавказ. Інші складові Сил оборони так само посильно долучаються до подібних атак, тому Азов зараз фактично звільнений від росіян, якщо можна так сказати, якщо брати корабельну складову. Узбережжя, на жаль, залишається досі у російській окупації", - додав речник ВМС.

Удари ЗСУ по Чорноморському флоту РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 2 серпня ЗСУ потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" Чорноморського флоту РФ в порту тимчасово окупованого Севастополя.

На думку аналітиків Defence Express, знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" свідчить про неможливість для російських окупантів ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще чотири субмарини РФ.

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