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В Черном море на данный момент один российский ракетоноситель

Фото: ракеты "Калибр" (zahid.net)
Автор: Вадим Ребрина

В Черном море сегодня утром, 7 августа, фиксируется пребывание одного российского носителя крылатых ракет "Калибр", который страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

Военные уточнили, что общий залп носителя – до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море – 7 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.

Напомним, по информации ВМС, в акватории Черного моря произошла ротация российских кораблей . Сейчас на дежурстве находится одна подлодка, но оккупанты ее редко применяют.

Из акватории Азовского моря фактически не наблюдается никаких угроз. После нескольких удачных поражений вокруг этой акватории россияне сделали соответствующие выводы и оставили ее вообще.

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