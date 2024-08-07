В Черном море на данный момент один российский ракетоноситель

Военные уточнили, что общий залп носителя – до 4 ракет.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: