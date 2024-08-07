У Чорному морі наразі один російський ракетоносій

В Чорному морі сьогодні вранці, 7 серпня, фіксується перебування одного російського носія крилатих ракет "Калібр", який країна-агресор вивела на бойове чергування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗСУ.

Військові уточнили, що загальний залп носія - до 4 ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. В Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет. У ВМС додали, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них жодне не рухалось з протоки Босфор.