В Черном море на данный момент один российский ракетоноситель

В Черном море сегодня утром, 7 августа, фиксируется пребывание одного российского носителя крылатых ракет "Калибр", который страна-агрессор вывела на боевое дежурство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.

Военные уточнили, что общий залп носителя – до 4 ракет. В Азовском море вражеские корабли отсутствуют. В Средиземном море два вражеских корабля, из которых один является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет. В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: в Черное море – 3 судна, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море – 7 судов, из них ни одно не двигалось из пролива Босфор.