У Чорному морі горять "вишки Бойко": що відомо про ситуацію на трьох платформах (фото)

Вишки Бойка

Україна повернула під контроль вишки у вересні 2023 року - бурові платформи "Петро Годованець" і "Україна", а також самопідйомні бурові установки "Таврида" і "Сиваш". Під час операції спецпризначенцям вдалося захопити запас вертолітних боєприпасів типу НАР і РЛС "Нева", яка може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Як повідомляв представник ГУР МО України Андрій Юсов, після звільнення "вишок Бойка" ЗС Росії втратили можливості ведення розвідки в небі, на воді та на суходолі, а Сили оборони розширили можливості проводити наступні успішні операції в Чорному морі та Криму.

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