В Черном море горят "вышки Бойко": что известно о ситуации на трех платформах (фото)

Вышки Бойко

Украина вернула под контроль вышки в сентябре 2023 года - буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В ходе операции спецназовцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Как сообщал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, после увольнения "вышек Бойко" ВС России потеряли возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше, а Силы обороны расширили возможности проводить следующие успешные операции в Черном море и Крыму.

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