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В Черном море горят "вышки Бойко": что известно о ситуации на трех платформах (фото)

Фото: в Черном море горят вышки Бойко (gur.gov.ua)
Автор: Ярослава Борзова

В Черном море загорелись все "вышки Бойко". Три буровые платформы подверглись нападению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Крымский ветер".

Отмечается, что все три буровые платформы к востоку от острова Змеиный подверглись нападению. По состоянию на 24 августа средняя платформа горит, а с 3-й платформы идет столб дыма.

Фото: ситуация на "вышках Бойко" в Черном море (twitter.com/MT_Anderson)

Отмечается, что ранее Украина уже наносила удары по "вышкам Бойко". Там российские военные прятали оборудование для слежки за ВСУ в акватории Черного моря.

Вышки Бойко

Украина вернула под контроль вышки в сентябре 2023 года - буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также самоподъемные буровые установки "Таврида" и "Сиваш". В ходе операции спецназовцам удалось захватить запас вертолетных боеприпасов типа НАР и РЛС "Нева", которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Как сообщал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, после увольнения "вышек Бойко" ВС России потеряли возможности ведения разведки в небе, на воде и на суше, а Силы обороны расширили возможности проводить следующие успешные операции в Черном море и Крыму.

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