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У Чорному морі фіксують російський носій "Калібрів": у ВМС назвали можливий залп

Вівторок 25 березня 2025 06:41
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У Чорному морі фіксують російський носій "Калібрів": у ВМС назвали можливий залп Фото: у Чорному морі помітили корель РФ з "Калібрами" (wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

РФ зменшила кількість кораблів, що є носіями крилатих ракет типу "Калібр", в акваторії Чорного моря. Сьогодні вранці було помічено лише одне таке судно, хоча добою раніше їх було три.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-морських сил ЗСУ.

Так, військові поінформували, що станом на 06:00 вівторка, 25 березня, в акваторії Чорного моря спостерігається 1 корабель ворога, який є носієм крилатих ракет морського базування "Калібр", загальним залпом до 4 ракет;

Між тим в Азовському морі російські кораблі відсутні.

А в Середземному морі були зафіксовані 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 ракет.

У Чорному морі фіксують російський носій &quot;Калібрів&quot;: у ВМС назвали можливий залп

В українських ВМС також розповіли, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 4 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 5 суден, з них 3 судна продовжили рух з протоки Босфор.

Крім того, зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, після тривалої паузи РФ знову почала виводити з 22 березня на бойове чергування кораблі-ракетоносії. Так, 23 та 24 березня в даній акваторії фіксували три носії крилатих ракет типу "Калібр".

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначав, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Він пояснив, що ефективність таких ракет істотно знизилася.

Також ми писали про те, що перед тим ВМС ЗСУ зафіксували у Чорному морі російський носій "Калібрів" 12 березня.

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Черное море Азовское море ВМС України Ракети
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