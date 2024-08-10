В Чорному морі фіксують російський корабель з "Калібрами", - ВМС ЗСУ
Сьогодні вранці у Чорному морі фіксується лише один російський корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).
Військові розповіли, що цей корабель РФ у Чорному морі може випустити загальним залпом до 4 ракет.
Разом з тим в Азовському морі досі не спостерігаються ворожі кораблі.
А в Середземному морі були помічені 2 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
В українських ВМС додали, що добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря - 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря - 6 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.
Раніше представник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що російські окупанти сконцентрувалися на підводних човнах замість надводних суден.
Разом з тим нагадаємо, що 2 серпня ЗСУ потопили російський підводний човен "Ростов-на-Дону" ЧФ РФ в порту окупованого Севастополя.
Додамо, що на думку аналітиків Defence Express, знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" свідчить про неможливість для російських окупантів ремонтувати свої субмарини у Чорному морі. Експерти вказують, що потоплення "Ростова" виведе з ладу ще чотири субмарини РФ.
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