В Чорному морі фіксують російський корабель з "Калібрами", - ВМС ЗСУ

Сьогодні вранці у Чорному морі фіксується лише один російський корабель, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові розповіли, що цей корабель РФ у Чорному морі може випустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі досі не спостерігаються ворожі кораблі.

А в Середземному морі були помічені 2 кораблі РФ, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В українських ВМС додали, що добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили: