В Черном море фиксируют российский корабль с "Калибрами", - ВМС ВСУ

Сегодня утром в Черном море фиксируется только один российский корабль, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные рассказали, что этот корабль РФ в Чорном море может выпустить общим залпом до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море до сих пор не наблюдаются вражеские корабли.

А в Средиземном море были замечены 2 корабля РФ, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.

В украинских ВМС добавили, что сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: